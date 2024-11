Hilfe bei Tod und Trauer

Falls du gerade trauerst und einen geliebten Menschen verloren hast, haben wir hier noch ein paar Tipps für dich:

In Trauergruppen oder in Trauer-Cafés kannst du in einem Safe-Space über deinen Verlust sprechen. Solche Gruppen gibt es speziell für Jugendliche und sie sind kostenlos. Du findest sie in fast jedem Ort und auch online.

Außerdem kannst du dich in dieser schwierigen Zeit auch in Trauer-Chats mit anderen austauschen –Der Chatrooom auf www.doch-etwas-bleibt.de zum Beispiel ist jeden Montag von 20.00 bis 22.00 Uhr für Jugendliche geöffnet. Und auf www.klartext-trauer.de kannst du montags, mittwochs und donnerstags von 17 bis 20 Uhr chatten.

Auf TikTok gibt es auch Influencer, die sich mit dem Thema Trauer auseinandersetzen, wie zum Beispiel Jana (@tsjanaalice). Sie hat mit 16 ihren Papa verloren.

Du findest sogar Games, in denen es um die Themen Tod und Trauer geht: „Spiritfarer“, „Gris“ und „What remains of Edith Finch“ sind nur einige Beispiele.

Stand: 18.11.2024, 11:52 Uhr