Wolltest du auch schon immer mal als Artist*in einer Zirkusmanege stehen? Von einem Ort zum nächsten reisen, in schwindelerregender Höhe auf dem Trapez Kunststücke vorführen und vom Publikum bejubelt werden? Für den 13-jährigen Miguel ist das Alltag, denn er wächst in einem Familienzirkus auf. Robert möchte wissen, wie sein Leben als Artistenkind aussieht und begleitet Miguel einen Tag lang.

Video starten, abbrechen mit Escape Miguel in der Manege – Mein Leben im Zirkus neuneinhalb – für dich mittendrin. . 09:30 Min. . UT . Verfügbar bis 19.10.2024. Das Erste.

Doch damit nicht genug. Miguel hat eine ganz besondere Aufgabe für Robert: Er soll einen Jonglage-Trick lernen und in der Manege aufführen! Vor Publikum, in einer richtigen Zirkusvorstellung! Ob Robert das hinbekommt? Das und mehr erfährst du in einer neuen Folge ‚neuneinhalb‘.

Dieser Beitrag wurde 2022 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen diesem Stand und werden nicht aktualisiert.