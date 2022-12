Weihnachten im Krieg - Was bedeutet das für die Menschen aus der Ukraine?

Weihnachten ist für viele Menschen ein Fest der Familie: Sie verbringen Zeit mit ihren Liebsten, essen, singen und lachen gemeinsam. Doch für Natalia, Yeva, Yuliia und Ustyna ist dieses Jahr alles anders. Sie kommen aus der Ukraine und sind vor fünf Monaten vor dem Krieg nach Deutschland geflüchtet.

Zum ersten Mal verbringen sie die Vorweihnachtszeit nicht zu Hause bei ihren Familien. Luam führt die vier auf den Kölner Weihnachtsmarkt und überrascht sie mit einer Plätzchen-Backaktion. Kommt bei Natalia, Yeva, Yuliia und Ustyna in diesem Jahr überhaupt so etwas wie Weihnachtsstimmung auf? Wie geht es ihren Liebsten in der Heimat? Was sind ihre Wünsche zu Weihnachten? Und wie feiert man das Fest eigentlich in der Ukraine? Das zeigt diese Folge von neuneinhalb.

Stand: 08.12.2022, 11:24 Uhr