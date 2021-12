neuneinhalb-Voting: Corona und kein Ende – Wie geht es dir?

Mit Maske und dauergetestet in die Schule, Freunde mit Abstand treffen, Partys und Veranstaltungen abgesagt - seit fast zwei Jahren leben wir mit vielen Einschränkungen, die die Ausbreitung des Coronavirus verhindern sollen. Auch in diesem Winter ist kein Ende in Sicht, im Gegenteil, wir stecken mitten in der vierten Welle. Für jede*n von uns ist der Alltag deshalb weiterhin ein anderer als vor der Pandemie. Wie geht es dir eigentlich damit?