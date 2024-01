Faszination Feuerwerk – Leuchtendes Spektakel oder unnötiger Krachmacher?

Raketen, Knaller, Kanonenschläge – Jedes Jahr geht an Silvester pünktlich um 0 Uhr das große Feuerwerksspektakel los und der Himmel leuchtet in den schillerndsten Farben. Ein teurer Spaß. Allein in Deutschland geben die Menschen jedes Jahr viele Millionen Euro für Raketen und Böller aus! Jana will rausfinden, warum das Silvesterfeuerwerk für die einen ein echtes Highlight ist, für andere aber auch ein großes Ärgernis.

Außerdem besucht sie den Feuerwerksexperten Clemens, mit dem sie ein professionelles Testfeuerwerk planen und abfeuern darf. Welche Überraschung sie dabei erwartet? Und wie man sicher mit Feuerwerkskörpern umgeht? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von neuneinhalb.