Jugendstrafrecht – Können Kinder ins Gefängnis kommen?

In dieser Folge kommt’s raus: Auch ehrenwerte Mitglieder aus dem neuneinhalb Team haben in ihrer Jugend Verbotenes gemacht. Aber was passiert, wenn Minderjährige bei einer Straftat erwischt werden?

Das klärt Luam gemeinsam mit Berthold Sellmann, der mehr als 25 Jahre als Jugendrichter gearbeitet und unzählige Urteile gesprochen hat. Er erklärt, warum Kinder und Jugendliche anders behandelt werden als Erwachsene und in welchen Fällen Gefängnis droht. Außerdem gibt die Folge Einblick in den offenen Jugendstrafvollzug, der ohne Gitterstäbe und verschlossene Türen auskommt.