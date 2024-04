Über 600.000 Menschen leben in Deutschland ohne ein richtiges Zuhause, darunter auch rund 37.000 Kinder und Jugendliche. Jana möchte herausfinden, wie es diesen Menschen geht und wie man ihnen helfen kann, vor allem jetzt in Corona-Zeiten.

Video starten, abbrechen mit Escape Leben auf der Straße - Chiara und Sophie helfen Menschen ohne Zuhause neuneinhalb – Deine Reporter. . 09:24 Min. . UT . Verfügbar bis 02.01.2026. Das Erste.

Dafür begleitet sie Chiara und Sophie, die Mitglieder der Youth Force von Karuna sind. Sie hilft den beiden einen Tag im Karuna Kiosk, packt Safekits und fährt mit auf einer Tour durch die Straßen Berlins. Wieso Corona wohnungslose Menschen besonders trifft? Und wie man sie unterstützen kann? Das zeigt diese Folge neuneinhalb.

Dieser Beitrag wurde 2021 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen diesem Stand und werden nicht aktualisiert.

Die MOLKI-Hilfeapp

Wenn du Menschen auf der Straße helfen möchtest oder selbst Unterstützung suchst, kann MOKLI eine Hilfe sein. MOKLI ist eine Plattform im Netz für Menschen in Not - entwickelt von jungen Menschen, die früher selbst einmal wohnungslos waren. Auf einer Karte findet man Hilfe ganz in der Nähe. Egal, ob man einen sicheren Schlafplatz sucht oder ob man Hunger hat.