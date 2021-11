Mitmischen als Kinderrecht - Wie Kinder für einen Skatepark kämpfen

Angefangen hat alles mit einem Brief an die Bürgermeisterin, 88 Kinderunterschriften und einer selbstgebastelten Mini-Halfpipe. Damit sind Nele und Florian vor sieben Jahren losgezogen, um für den Bau eines Skate- und Bikeparks in ihrer Stadt zu kämpfen.

Aus ihrer Idee wurde bald ein richtig großes Projekt, bei dem viele Kinder und Jugendliche aus Meerbusch mitgemischt haben. Dabei haben sie eines der offiziellen Kinderrechte wahrgenommen: nämlich das Recht auf Beteiligung und Mitbestimmung, bei allem was Kinder betrifft. Welche Rechte Kinder noch haben? Und welche Tipps die Meerbuscher Gruppe für alle hat, die in ihrem Ort etwas bewegen wollen? Das zeigt diese Folge neuneinhalb!