In Katastrophengebieten hilft UNICEF mit Lebensmittelpaketen.

Seit 1946 setzt sich UNICEF auf der ganzen Welt für Kinder in Not ein. UNICEF ist die Abkürzung für 'United Nations International Children's Emergency Fund'. Auf Deutsch: Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Rund 13.000 Menschen in mehr als 190 Ländern arbeiten für UNICEF. Sie kümmern sich vor allem um Kinder in sehr armen Ländern. Dort gibt es zu wenig zu essen, es fehlen wichtige Medikamente und es gibt kaum Schulen. UNICEF versucht, diese Situation zu verbessern. In Ländern, in denen es Krieg gibt, hilft sie Kindern, die ihre Eltern verloren haben. Sie kümmert sich auch um Flüchtlinge und hilft ehemaligen Kindersoldaten. Für ihre Arbeit hat UNICEF 1965 den Friedensnobelpreis bekommen.

Stand: 24.01.2023, 11:44 Uhr