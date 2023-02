UNICEF ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und hilft Kindern weltweit.

Hilfsorganisationen sind Organisationen, die das Ziel haben, Menschen oder Tiere zu schützen und ihnen zu helfen. Hilfsorganisationen sind in vielen Bereichen tätig, sie kümmern sich zum Beispiel um medizinische Versorgung oder um Bergungsarbeiten. Vor allem in Notsituationen und Katastrophenfällen leisten sie Hilfe.

Humanitäre Hilfe

Rund um Weihnachten oder nach einer großen Katastrophe wird das meiste Geld gespendet.

Im Krieg oder nach einer Naturkatastrophe wie einem Erdbeben befinden sich die Menschen in einer schweren Notlage. Ihnen fehlt es oft an Wasser, Lebensmitteln und Kleidung. Sie sind vielleicht verletzt und brauchen dringend ärztliche Behandlung. All die Maßnahmen und Hilfsmittel, die Menschen in so einer Notlage unterstützen sollen, nennt man humanitäre Hilfe. Diese Hilfe wird oft von Hilfsorganisationen geleistet wie dem Roten Kreuz, Aktion Deutschland Hilft, Ärzte ohne Grenzen oder dem Bündnis Entwicklung Hilft.

Hilfsorganisationen werden hauptsächlich durch Spenden finanziert und sind gemeinnützig. Das bedeutet: Anders als Unternehmen sind sie nicht darauf ausgerichtet, möglichst viel Geld zu verdienen und Gewinn zu machen. Viele Helferinnen und Helfer arbeiten ehrenamtlich für Hilfsorganisation. Das heißt, sie werden dafür nicht bezahlt.