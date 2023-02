Hilfe für die Ukraine - Wie Land und Menschen im Krieg unterstützt werden

Hast du den vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine schon mal geholfen? Vielleicht hast du bei einem Spendenlauf mitgemacht oder hilfst einem ukrainischen Kind in deiner Schule. Seit dem russischen Angriff vor einem Jahr hat die Ukraine viel Unterstützung bekommen. Aber wie genau sieht diese Hilfe eigentlich aus? Das findet Jana heraus!

Sie besucht den Deutsch-Ukrainischen Verein Blau-Gelbes Kreuz in Köln und packt gemeinsam mit Julia und Mark Kisten mit Hilfsgütern, die in die Ukraine geschickt werden. Woran fehlt es den Menschen in der Ukraine? Was bedeutet die Unterstützung aus dem Ausland für sie? Und warum ist es für Julia und Mark so wichtig, der Ukraine zu helfen? Das erfährst du in dieser Folge neuneinhalb!

Stand: 15.02.2023, 12:53 Uhr