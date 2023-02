neuneinhalb-Tipp: So kannst du den Menschen in der Ukraine helfen

Am 24. Februar 2022 befahl der russische Präsident Wladimir Putin seinen Truppen, die Ukraine anzugreifen und dort einzumarschieren. Genau genommen kämpften russische Soldaten in bestimmten Gebieten im Osten des Landes schon seit einigen Jahren gegen die Ukrainer, aber nun griff Putin plötzlich das gesamte Land an. Nach einem Jahr Krieg sind große Teile des Landes zerstört. Viele Menschen haben ihr Zuhause verloren und mussten fliehen.

Seit Kriegsbeginn hat die Ukraine viel Hilfe und Unterstützung bekommen. Möchtest du den Menschen in der Ukraine auch helfen? Hier kommen unsere Tipps!

1. Geld sammeln und spenden

Kleinere Hilfsorganisationen wie das Blau-Gelbe Kreuz freuen sich auch über Spendengelder.

Es gibt viele Aktionen, mit denen du Geld für die Ukraine sammeln kannst. Du kannst zum Beispiel einen Kuchen backen und ihn in der Nachbarschaft verkaufen. Oder Freundschaftsbändchen basteln und verkaufen. Oder vielleicht einen Spendenlauf in deiner Schule organisieren! Das gesammelte Geld kannst du dann an eine Hilfsorganisation spenden. Es gibt viele Hilfsorganisationen, die Kinder und Familien vor Ort unterstützen und mit dem gespendeten Geld genau das kaufen, was gerade gebraucht wird. Bevor du spendest, nimm dir Zeit, um dich über die Hilfsorganisation zu informieren. Hier findest du eine Liste von seriösen Hilfsorganisationen: