„Gemeinsam statt einsam“ – so lautet Roberts Motto in dieser neuneinhalb-Folge. Gemeinsam mit Schülerinnen der Ursulinenschule in Köln besucht er ältere Patientinnen und Patienten eines Krankenhauses, um ihnen in der Vorweihnachtszeit eine Freude zu bereiten. Es wird musiziert, gequatscht und gelacht! Und Robert merkt schnell: Es braucht gar nicht viel, um anderen eine Freude zu schenken.

Bei der Aktion “Post mit Herz”, an der auch die 8. Klasse der Kaiserin-Theophanu-Schule teilnimmt, reicht sogar schon eine Postkarte! Die Karten, die die Schülerinnen und Schüler selbst gedruckt und mit lieben Zeilen gefüllt haben, darf Robert am Nikolaustag an die Bewohnerinnen und Bewohner eines Seniorenheims übergeben. Wie die Post mit Herz dort ankommt? Und wie jeder ganz einfach Freude schenken kann an Weihnachten? Das zeigt diese Folge von neuneinhalb.

Stand: 07.12.2023, 11:01 Uhr