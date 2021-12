Mütend?! – Wie geht’s euch in der vierten Corona-Welle?

Noch im Sommer schien es, als wäre Corona bald kein Thema mehr und jetzt stecken wir schon wieder mittendrin in einer neuen Welle. Wie es euch damit geht, erfährt Mona von Mahdi, Sinja, Henri und Lilli.

Mahdi hat zum Beispiel zwei Wochen Quarantäne hinter sich und wäre fast durchgedreht. Sinja kann ihre Freundin nicht mehr besuchen. Ihr Bruder Henri hat seinen Geburtstag nicht so gefeiert wie geplant. Und Lilli muss wegen einer Vorerkrankung besonders gut auf sich aufpassen. Es gibt viele Gründe sich MÜTEND zu fühlen. Also müde und wütend gleichzeitig. Wie sich die vier sonst noch in der Pandemie fühlen, was sie beschäftigt und was du gegen Corona-Frust tun kannst, das siehst du in dieser Folge neuneinhalb.

Stand: 02.12.2021, 16:55