9-Euro-Ticket – Tessniem probiert es aus

Für nur neun Euro durch ganz Deutschland reisen und so viel Bus und Bahn fahren wie man möchte - genau das verspricht das neue 9-Euro-Ticket. Ein echtes Schnäppchen! Aber wie gut klappt das Reisen tatsächlich, wenn man mit der Bummelbahn durchs halbe Land fährt?

Tessniem probiert genau das aus und tritt die Reise zum nächsten neuneinhalb-Dreh gemeinsam mit ihrem Kamerateammit dem Regionalzug an: von Köln nach Hamburg. Wie ihre Reise verläuft? Warum es plötzlich überhaupt so ein günstiges Ticket gibt? Und was sich verändern muss, damit die Menschen in Zukunft häufiger klimafreundlich mit Bussen und Bahnen unterwegs sind? Das siehst du in dieser Folge neuneinhalb.

Stand: 12.07.2022, 18:36 Uhr