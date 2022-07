Bahn | Deutsche Bahn

Die Deutsche Bahn bringt jeden Tag Hunderttausende Menschen ...

Die Deutsche Bahn AG wird oft einfach nur "Die Bahn" genannt. Sie ist das zweitgrößte Transportunternehmen der Welt: 2019 reisten jedes Jahr mehr als 2 Milliarden Menschen mit der Bahn. Das Unternehmen transportiert mit seinen Zügen aber nicht nur Reisende, sondern auch sehr viele Güter und Waren, zum Beispiel Autos, Lebensmittel oder Holz.

Vom Staatsbetrieb zum Wirtschaftsunternehmen

... und unzählige Waren an ihr Ziel

Lange Zeit war die Bahn ein so genannter "Staatsbetrieb": Die Züge, Schienen und Bahnhöfe gehörten dem Staat. Alle Mitarbeiter der Bahn waren damals Beamte. So nennt man Menschen, die für den Staat arbeiten und von ihm dafür bezahlt werden, zum Beispiel Polizisten, Richter oder Lehrer. 1994 wurde die Bahn privatisiert. Privatisierung bedeutet, dass ein Staat Teile seines Vermögens an Privatpersonen oder Firmen verkauft, etwa um Schulden zu bezahlen. Weil man Beamten aber nicht kündigen darf, arbeiten bei der Deutschen Bahn noch immer fast 20.000 Beamte.

Jedes Jahr wird verhandelt

Er leitet heute die Deutsche Bahn AG: Richard Lutz.

Die meisten Mitarbeiter der Deutschen Bahn sind aber keine Beamten, sondern normale Angestellte. Wie lange sie arbeiten müssen und wie viel sie verdienen, steht in einem Tarifvertrag. Der gilt mindestens ein Jahr. Dann muss über einen neuen Vertrag diskutiert werden: Bei Tarifverhandlungen treffen sich die Chefs der Deutschen Bahn mit Vertretern der Gewerkschaften, die stellvertretend für die Mitarbeiter sprechen. Wenn die Chefs der Bahn die Forderungen der Mitarbeiter nicht erfüllen wollen, drohen die Gewerkschaften oft mit einem Streik. Bei einem Bahnstreik können die meisten Züge nicht fahren, und viele Menschen kommen zum Beispiel nicht pünktlich zur Arbeit. Außerdem bleiben manche Waren liegen, die eigentlich mit der Bahn transportiert werden sollen.

9-Euro-Ticket

Zu viele Fahrgäste: Durch das 9-Euro-Ticket wollen so viele Menschen mit der Bahn fahren, dass das Unternehmen überfordert ist.

Im Mai 2022 beschloss die deutsche Bundesregierung das so genannte 9-Euro-Ticket. Dabei handelt es sich um ein Monatsticket für den Regionalverkehr. Obwohl es nur neun Euro kostet, kann man mit diesem Ticket mit Bussen und Bahnen durch ganz Deutschland fahren. Der Ansturm auf die Regionalzüge der Deutschen Bahn ist seit der Einführung des Tickets im Juni 2022 so groß, dass es immer wieder zu überfüllten Zügen und Chaos an Bahnsteigen gekommen ist. Das 9-Euro-Ticket ist auf drei Monate befristet und läuft Ende August 2022 aus.

Stand: 19.07.2022, 18:05 Uhr