Die Mitgliedsländer der Europäischen Union sind alle eigenständige Staaten.

Das Wort "Staat" kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so etwas wie "Zustand" oder "Ordnung". Ein Staat ist ein abgegrenztes Gebiet, in dem Menschen unter bestimmten Regeln und Bedingungen zusammen leben. Alles, was man als "Länder" bezeichnet – wie zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Polen, China oder die USA – sind Staaten: Sie haben Regierungen, die zusammen mit dem Parlament Gesetze für ihre Bürger machen und damit das Zusammenleben der Menschen regeln.

Es gibt verschiedene Staatsformen. Deutschland ist zum Beispiel eine Demokratie. Das bedeutet, dass das Volk bestimmt, von wem es regiert wird - anders als in einer Monarchie oder einer Diktatur. Ein Staatsgebiet endet nicht immer genau an den Landesgrenzen: Auch die Küstenstreifen und der Luftraum gehören zum Staat.

Stand: 10.04.2024, 13:10 Uhr