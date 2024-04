Staatsangehörigkeit – Das kann dein Pass

Deutsch, Türkisch – oder gar keine? Welche Staatsangehörigkeit man besitzt, entscheidet sich bei der Geburt. Das ist ein bisschen wie bei einem Glücksspiel, bei dem es um echt viel geht. Denn zu welchem Land man offiziell gehört, hat große Auswirkungen auf das eigene Leben. Defne und ihre Mutter Ebru haben sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsangehörigkeit. Diese doppelte Staatsbürgerschaft bedeutet für sie einige Vorteile, und ein neues Gesetz wird es schon bald sehr viel mehr Menschen in Deutschland ermöglichen, mehr als eine Staatsangehörigkeit zu besitzen.

Christiana Bukalo dagegen hat gar keine Staatsangehörigkeit, sie ist staatenlos. Was das für ihr Leben bedeutet? Wieso manche Menschen mehrere Staatsangehörigkeiten haben und andere gar keine? Und warum die deutsche Staatsbürgerschaft so etwas wie ein Hauptgewinn ist? Luam findet es in dieser Folge von neuneinhalb heraus.

Dieser Beitrag wurde 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen diesem Stand und werden nicht aktualisiert.

Stand: 13.04.2024, 08:45 Uhr