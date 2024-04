Das Wort 'Bürger' stammt aus dem Englischen und bedeutet 'Verteidiger' oder 'Bewohner'. Ein Staatsbürger ist also der Bewohner eines Staates. Er muss sich an die Gesetze halten, die in dem Staat gelten und das Zusammenleben aller Bürger regeln. Er hat Pflichten, aber auch Rechte: Ein deutscher Staatsbürger muss zum Beispiel Steuern zahlen und darf bei politischen Wahlen seine Stimme abgeben - er hat nämlich das Wahlrecht.

Stand: 14.05.2019, 12:08 Uhr