Auch der Bau neuer Straßen wird mit Steuergeldern finanziert

Steuern sind Geld, das jeder Bürger an den Staat zahlen muss. Das funktioniert so ähnlich wie eine Gemeinschaftskasse: Der Staat braucht das Geld, um damit Straßen oder Schwimmbäder zu bauen, Lehrer und Polizisten davon zu bezahlen oder bedürftige Menschen zu unterstützen. Mit den Steuergeldern werden also Dinge bezahlt, die der Gemeinschaft nutzen.

Lohn- oder Einkommenssteuer

Die Lohnsteuer: Jeder Arbeitnehmer muss sie zahlen

Es gibt viele verschiedene Arten von Steuern. Eine ist zum Beispiel die Lohnsteuer oder auch Einkommenssteuer. Diese Steuer bezahlt jeder, der arbeitet und genügend Geld verdient. Die Lohnsteuer wird ihm direkt von seinem Einkommen abgezogen, die Einkommenssteuer wird in regelmäßigen Abständen an das Finanzamt gezahlt. Wie hoch die Lohn- oder Einkommenssteuer ist, hängt davon ab, wie viel jemand verdient. Jemand mit einem niedrigeren Lohn zahlt weniger Steuern als jemand, der viel verdient.

Auch Kinder zahlen Steuern

Eine andere wichtige Steuer ist die Mehrwertsteuer – die bezahlen sogar Kinder: mit jedem Kaugummi, jedem Spielzeug, also eigentlich mit allem, was man so kaufen kann. Und das fast unbemerkt. Die Mehrwertsteuer ist nämlich im Kaufpreis enthalten. Auf dem Kassenbon steht oft "inkl. 19% Mehrwertsteuer". Auf die meisten Waren werden 19 Prozent Mehrwertsteuer erhoben. Für Nahrungsmittel, Bücher oder Blumen muss man nur 7 Prozent Mehrwertsteuer zahlen.

Steuerhinterziehung wird bestraft

Wer Geld vor dem Staat versteckt, macht sich strafbar

Nicht alle Menschen zahlen so viele Steuern, wie sie sollten. Wenn jemand versucht, einen Teil seines Einkommens vor dem Staat zu verstecken, um weniger Steuern zahlen zu müssen, nennt man das Steuerhinterziehung. Die ist verboten: Es gibt ein Gesetz, in dem festgelegt ist, dass Menschen bestraft werden müssen, wenn sie Steuern hinterziehen. Denn nur wenn genug Geld in der Gemeinschaftskasse ist, kann der Staat zum Beispiel neue Straßen bauen.

Stand: 15.03.2024, 12:59 Uhr