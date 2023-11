Warnhinweise und Steuern halten nur wenige vom Rauchen ab

Von jeder Packung Zigaretten, die ein Raucher kauft, gehen ungefähr 3,82 Euro an den Staat. Das ist die Tabaksteuer. Im Jahr 2022 hat der Staat so 14,2 Milliarden Euro eingenommen. Die Politiker sagen, dass sie die Tabaksteuer erheben, weil sie glauben, dass dadurch weniger Menschen rauchen. Aber sie können das Geld auch gut gebrauchen: Zum Beispiel, um Polizisten und Lehrer zu bezahlen oder Schulen und Straßen zu bauen.

Seit 2023 wird auch eine Steuer auf die Flüssigkeiten erhoben, die in E‑Zigaretten verdampft werden. Die Abgabe auf die so genannten Liquids wird pro Millimeter Flüssigkeit erhoben. Dabei ist es egal, ob in dem Liquid Nikotin enthalten ist oder nicht.

