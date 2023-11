Immer mehr Menschen in Deutschland „dampfen“ Vapes.

Auf TikTok, YouTube und Instagram werden sie gehyped: Vapes. Die bunten E-Zigaretten gibt es in knalligen Farben und verschiedenen Geschmacksrichtungen: Erdbeere, Wassermelone, Käsekuchen… So bunt und süß im Geschmack wirken Vapes ziemlich harmlos! Aber sind sie das auch? Und was steckt eigentlich genau drin?

Was sind Vapes?

Vapes sind E-Zigaretten, also elektronische Zigaretten. Anders als in normalen Zigaretten, steckt in Vapes eine Flüssigkeit mit Geschmack, das sogenannte „Liquid“. Das gibt es mit und ohne Nikotin. Zieht man an der E-Zigarette, wird das Liquid erhitzt und verdampft. Deshalb sagt man auch nicht „rauchen“, sondern „dampfen“ oder „vapen“.

Bei manchen E-Zigaretten kann man das Liquid nachfüllen, wenn es leer ist, andere muss man dann wegschmeißen. Der Begriff „Vapes“ wird meistens für genau diese Einweg-E-Zigaretten verwendet.

Ein Problem für die Umwelt

Vapes sind also ein Wegwerf-Produkt - und damit grundsätzlich schlecht für die Umwelt. Hinzu kommt, dass sie leider oft nicht richtig entsorgt, sondern einfach in den Restmüll geworfen werden. Dabei handelt es sich eigentlich um Elektroschrott, den man bei Fachhändlern oder Recyclinghöfen zurückgegeben sollte. Denn nur so können die darin enthaltenen Akkus und Rohstoffe auch recycelt, also wiederverwendet werden.

Sind Vapes schädlich für die Gesundheit?

Nikotin ist ein Stoff, der von der Tabakpflanze hergestellt wird. Sie wehrt damit Schädlinge ab.

Welche Folgen das Vapen haben kann, muss noch genauer untersucht werden. Dafür braucht es erstmal Studien, die über einen möglichst langen Zeitraum laufen, und so lange gibt es Vapes ja noch gar nicht. Viele Ärztinnen und Ärzte warnen aber bereits vor E-Zigaretten. Ein Grund: Die meisten von ihnen enthalten Nikotin. Das ist das Gift, das auch in Zigaretten steckt und von dem man stark abhängig werden kann. Wer einmal abhängig ist, kommt oft ein Leben lang nicht mehr davon los. Außerdem erhöht Nikotin die Wahrscheinlichkeit, bestimmte Herzkreislauferkrankungen zu bekommen.

Ärztinnen und Ärzte vermuten aber, dass nicht nur das Nikotin der Vapes schädlich ist. Denn der Dampf, den man beim Vapen einatmet, enthält viele verschiedene Stoffe. Manche davon sind krebserregend und es gibt Hinweise darauf, dass einige Stoffe das Risiko für Lungen- und Herzkreislauferkrankungen erhöhen.

Stand: 06.11.2023, 13:58 Uhr