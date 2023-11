Harmlose Vapes? – Warum E-Zigaretten schädlich sind

Bestimmt hast du die bunten E-Zigaretten schon mal in Kiosken oder auf Social Media gesehen. Vapes liegen im Trend, und auch in Deutschland „dampfen“ immer mehr Jugendliche. Reporter Robert möchte wissen, was es mit dem Hype auf sich hat. Er schaut sich an, was in Vapes drinsteckt und erfährt, was im Körper passiert, wenn man daran zieht.

Außerdem trifft er die Schwestern Sophia und Joana, die einen Song übers Vapen geschrieben haben und dazu ein Musikvideo drehen. Was die beiden mit ihrem Song erreichen wollen? Wie Vapes funktionieren? Und ob sie wirklich so harmlos sind, wie sie aussehen? Antworten gibt’s in dieser Folge neuneinhalb.