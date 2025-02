Die Abgeordneten des Bundestages dürfen über die Gesetzte abstimmen.

Politikerinnen und Politiker, die in einem Parlament sitzen, nennt man Abgeordnete. Ob im Bundestag oder in einem Landtag: Abgeordnete sprechen stellvertretend für die Menschen, die sie gewählt haben. Deswegen nennt man sie auch "Volksvertreter". Abgeordnete werden immer für einen bestimmten Zeitraum gewählt. Meistens sind das vier oder fünf Jahre. In dieser Zeit vertreten sie die Interessen vieler Bürgerinnen und Bürger: Wenn in einer Stadt eine neue Straße gebaut oder im ganzen Land die Steuern gesenkt werden sollen, sind Abgeordnete an dieser Entscheidung beteiligt. Meistens schließen sich Abgeordnete dabei mit Politikern, die ähnliche Ideen und Ziele haben, zu einer Fraktion zusammen.

