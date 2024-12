Benedict und David sind vor einiger Zeit in eine extrem brenzlige Situation geraten: Sie haben einen Unfall im Freibad miterlebt, bei dem es um Leben und Tod ging. Zum Glück sind die beiden ausgebildete Schulsanitäter und konnte erste Hilfe leisten. Jana will wissen, wie die beiden ihren Einsatz erlebt haben und natürlich, wie es am Ende ausgegangen ist.

Notfall?! – Wie du mit Erster Hilfe Leben retten kannst neuneinhalb – für dich mittendrin. . 09:34 Min. . UT . Verfügbar bis 11.09.2026. Das Erste.

Auch Anna-Lena und Amelie wollen im Notfall gut vorbereitet sein. Sie lernen beim Deutschen Roten Kreuz die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen und haben heute eine Übung vor sich. Sie müssen unter Beweis stellen, wie sie einer schwer gestürzten Fahrradfahrerin helfen würden. Warum solche Übungen so wichtig sind? Und was wirklich jeder von uns im Notfall tun kann? Das zeigt diese Folge neuneinhalb!

Stand: 03.09.2021, 11:32 Uhr