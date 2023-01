Orthodoxe Christen - Georgios und Dimitrios erzählen von ihrem Glauben

Das orthodoxe Christentum ist neben der katholischen und der evangelischen Kirche die dritte große Glaubensrichtung im Christentum. Viele Menschen zum Beispiel aus Griechenland, Russland, Serbien, Rumänien oder der Ukraine sind orthodoxe Christinnen und Christen. Um mehr über ihren Glauben zu erfahren, trifft Luam die Zwillinge Georgios und Dimitrios.

Sie sind 13 Jahre alt und griechisch-orthodox. Gemeinsam mit den beiden Jungs besucht Luam einen Sonntagsgottesdienst in ihrer Gemeinde in Duisburg und stellt dabei einige Besonderheiten fest. Anschließend ist sie bei den Zwillingen zuhause eingeladen. Gemeinsam backen sie griechische Plätzchen und stellen den Weihnachtsbaum auf. Warum die Plätzchen vegan sind? Was genau Ikonen sind? Und warum viele orthodoxe Christinnen und Christen erst am 7. Januar Weihnachten feiern? Das erfährst du in dieser Folge von neuneinhalb.

Stand: 27.12.2022, 10:50 Uhr