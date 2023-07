Fünf Tipps zum Umgang mit Wespen

Wespen sind gute Schädlingsbekämpfer und dienen als Nahrung für viele andere Tiere, wie zum Beispiel Vögel. Außerdem stehen die schwarz-gelben Insekten unter Schutz und dürfen weder getötet noch gefangen werden. Was kannst du also tun, wenn Wespen dir zu nahe kommen oder ein Nest an eurem Haus bauen? Wir haben ein paar gute Tipps für dich zusammen gestellt.

1. Lenk sie ab!

Mit einer Ablenkungsfütterung kannst du Wespen von einem anderen Ort fernhalten. Dazu legst du an einem abgelegenen Ort in deinem Garten oder auf dem Balkon einen Futterplatz an. Auf einem Teller legst du dafür etwas Obst (am besten eignen sich reife, aufgeschnittene Trauben) bereit. Die Tiere merken sich diesen Futterplatz und fliegen ihn dann gezielt an und du hast am Tisch deine Ruhe. Wichtig: Alle 2-3 Tage das Obst austauschen!

2. Bleib ruhig!

Die allerwichtigste Regel ist: Ruhe bewahren! Es gibt es keinen Grund zur Panik! Vermeide hektische und schnelle Bewegungen, denn Wespen stechen nur wenn sie sich bedroht fühlen. Auch nicht gut: die Tiere wegpusten. Denn das CO2 in unserem Atem wirkt wie ein Alarmstoff bei Wespen. Es steigt also eher die Gefahr, dass sie euch angreifen.

3. Lass es regnen!

Schnapp dir eine Sprühflasche mit Wasser und sprüh damit in Richtung Wespen. Sie denken dann, es regnet und ziehen sich zurück. Praktischer Nebeneffekt für dich: Wassernebel auf deiner Haut sorgt bei heißem Wetter für eine willkommene Erfrischung!

4. Stiche sofort kühlen!

Wespenstiche können sehr weh tun, sind aber für die allermeisten Menschen nicht gefährlich! Wenn du gestochen wurdest, kühle die Stelle am besten mit Eis oder einem feuchten Waschlappen. Eine rohe, halbe Zwiebel auf dem Stich hemmt die Entzündung.



Bei einem Stich im Mund: Kühlt den Hals mit Umschlägen, lutscht einen Eiswürfel und verständigt direkt den Notruf! Denn eine Schwellung in Mund und Rachen kann zu Atemnot führen.

5. Finger weg vom Wespennest!

Wenn du ein Wespennest zu Hause entdeckst, solltest du auf keinen Fall versuchen es selbst zu entfernen. Ein Wespennest zum Beispiel mit Wespenspray aus dem Baumarkt “platt zu machen“ ist sogar verboten. Die Tiere sind nämlich nach dem Bundesnaturschutzgesetz geschützt und dürfen generell weder getötet noch verletzt oder gefangen werden. Am besten ruft man immer einen Profi zur Hilfe.

Stand: 26.07.2023, 16:00 Uhr