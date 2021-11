Ab in den Süden - Die weite Reise der Zugvögel

Zugvögel

Im Spätsommer sinken in Nord- und Mitteleuropa nicht nur die Temperaturen, auch das Nahrungsangebot für Vögel wird knapper. Viele Vogelarten starten dann ihre Reise in den Süden. Zugvögel legen unglaubliche Strecken zurück und brechen dabei reihenweise Rekorde. In unserem Quiz kannst du zeigen, wie gut du dich auskennst. | mehr