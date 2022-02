Alpakas – Was die flauschigen Tiere alles draufhaben

Alle lieben Alpakas. Aber wieso eigentlich? Was macht diese Tiere so besonders? Reporter Robert besucht in dieser Folge Michaela und ihre Alpaka-Herde. Dabei erfährt er, wie unterschiedlich die Tiere ticken, was sie gerne mögen und auch, wie viel Arbeit sie machen. Für Robert heißt das: Ärmel hoch und mithelfen beim Füttern!

Aber Alpakas sehen nicht nur niedlich aus, sie können sogar bei Stress helfen. Robert trifft die 9jährige Diara, die regelmäßig eine Alpaka-Herde besucht und vor Ort mit anpackt. Warum Diara die Zeit mit den Alpakas so gut tut? Und wieso Alpakas eigentlich keine Kuscheltiere sind? Das und mehr erfährst du in dieser besonders flauschigen Folge neuneinhalb.

Stand: 15.02.2022, 14:18 Uhr