Der Natur auf der Spur - Wer war Alexander von Humboldt?

Er ist sowas wie ein Superstar der Naturwissenschaft: Alexander von Humboldt! Er unternahm spannende Forschungsreisen und erkundete zahlreiche Tiere und Pflanzen. 250 Jahre ist es schon her, dass er geboren wurde, aber er und seine Forschung sind bis heute weltberühmt.

Gesa will herausfinden, warum das so ist und wie er geforscht hat. Dafür geht sie gemeinsam mit Schüler*innen auf Spurensuche in der Natur, - ein bisschen so, wie Humboldt seiner Zeit. Das bedeutet übrigens auch: Keine Angst vor Krabbeltieren! Was Humboldts Forschung noch alles ausmacht? Wie Naturwissenschaftler*innen heute arbeiten? Und was 3D-Drucke von Schneckenzähnen damit zu tun haben? Darum geht's bei neuneinhalb.