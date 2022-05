Faszination Schlangen - Was Kreuzotter, Ringelnatter & Co. so besonders macht

Manche finden sie faszinierend, andere ekeln sich vor ihnen: Schlangen! Cobras, Anakondas und Netzpythons kennst du vielleicht aus Büchern, Filmen oder dem Zoo. Aber wusstest du, dass es auch in Deutschland heimische Schlagen gibt? Und zwar gleich sieben verschiedene Arten! Allerdings ist die Chance, in der Natur auf eine Schlange zu treffen sehr gering, denn sie sind sehr selten und zum Teil sogar stark gefährdet!

Robert will wissen, warum das so ist und wie man den heimischen Schlangen helfen kann. Gemeinsam mit zwei Experten geht er im Wald auf 'Schlangensuche'. Dabei erfährt er nicht nur, warum die Tiere regelmäßig gezählt werden, sondern auch, wie man sich verhalten sollte, wenn man auf eine Schlange trifft. Das, und einen echten Schlangenbiss (!), siehst du in dieser Folge neuneinhalb.

Stand: 12.05.2022, 14:38 Uhr