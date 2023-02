Salz - Robert auf der Suche nach dem weißen Gold

Eine Schaufel, eine Schatzkarte und ein Frühstücksei – das ist Roberts Ausrüstung für die Mission in dieser neuneinhalb-Folge. Klingt rätselhaft? So viel sei verraten: Robert macht sich auf die Suche nach 'weißem Gold'. Gemeinsam mit Bergmann Marc begibt er sich mehr als 700 Meter tief unter die Erde und durch kilometerlange unterirdische Gänge. Doch statt einer Goldgrube erwartet die beiden eine riesige, schneeweiße Kammer: Das weiße Gold ist Salz!

Tausende Tonnen werden hier jeden Tag aus dem Berg gesprengt. Wenn all das so wertvoll wäre wie Gold, dann hätte Robert den Jackpot geknackt! Warum nannte man Salz früher überhaupt 'weißes Gold'? Wie sind die Salzschichten unter die Erde gekommen? Und warum brauchen wir Salz in unserem Alltag längst nicht nur fürs Frühstücksei? Das und mehr zeigt diese Folge neuneinhalb.

Stand: 01.02.2023, 11:33 Uhr