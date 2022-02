Sonntag findet eine ganz besondere Wahl statt - die des Staatsoberhauptes von Deutschland. Und das ist nicht, wie viele denken, der Kanzler oder die Kanzlerin, sondern der Bundespräsident.

Welche Aufgaben ein Bundespräsident oder eine Bundespräsidentin hat, warum dieses Amt so wichtig ist und wer alles an der Wahl teilnehmen darf, darum geht es in diesem neuneinhalb kompakt.

Stand: 08.02.2022, 13:15 Uhr