Am 14. Mai finden in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Seit fast 20 Jahren wird das Land von Recep Tayyip Erdogan regiert und ob es so bleibt, entscheiden auch Menschen in Deutschland und Europa.

Warum und welche Auswirkungen die Wahl haben könnte, erklärt dieses neuneinhalb kompakt.

Stand: 05.05.2023, 12:26 Uhr