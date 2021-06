Im Goldrausch - Auf der Suche nach dem wertvollen Metall

Gold finden in Deutschland? Ja, das geht! Und zwar mit Gummistiefeln und Goldwaschpfanne. Jana trifft am Rhein Goldwäscherin Silke und lernt von ihr, wie man mit dem richtigen Schwung winzige Goldflitter aus dem Fluss filtert. Für ein Schmuckstück reichen die paar Flitter aber leider nicht aus.

In einer Goldschmiede bringt Jana stattdessen alte Schmuckstücke zum Glühen: Bei über 1.000°C schmilzt sie schwarzes Recycling-Gold und schmiedet daraus einen neuen, goldenen Ring. Warum das wertvolle Metall aber oft unter problematischen Umständen abgebaut wird? Und wie Goldschmied Jan die Arbeitsbedingungen in kleinen Goldminen verbessern will? Darum geht’s in dieser Folge neuneinhalb.

Stand: 03.06.2021, 15:10