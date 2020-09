Die meisten Menschen in Deutschland kennen nichts anderes als Frieden. Das ist ein großes Glück, denn an vielen Orten auf der Welt gibt es Kriege oder bewaffnete Konflikte. Warum bekämpfen sich Menschen gegenseitig mit Waffen? Und was kann man für den Frieden tun? Genau das möchte Robert herausfinden und besucht ein Ausbildungszentrum der Bundeswehr, in dem Soldaten für den Einsatz in Kriegsgebieten trainieren. Robert erfährt, was der Einsatz von Soldaten mit Frieden zu tun hat und was Soldaten für solche Friedenseinsätze können müssen.

Video starten, abbrechen mit Escape Warum gibt es Krieg? - Was man für den Frieden tun kann . neuneinhalb . . 09:26 Min. . UT . Verfügbar bis 26.09.2025. Das Erste.

Ganz ohne Waffen versucht es Roberts zweite Verabredung: die Friedensvermittlerin Heidi Tagliavini. Sie hat schon zwischen vielen Ländern und Gruppen vermittelt, um Krieg zu verhindern. Wie man das mit Worten statt mit Waffen hinbekommt, das erfährst du in dieser Folge von neuneinhalb.

Stand: 15.09.2020, 13:55