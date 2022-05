Marode Schule? Schick uns dein Foto!

Kaputte Heizungen, eklige Toiletten, Schimmel an den Wänden – in vielen Schulen sieht es übel aus. Wir von neuneinhalb planen eine Sendung über marode Schulgebäude. Sieht es in deiner Schule ähnlich aus? Dann schick uns ein Foto! Mit ein bisschen Glück landet es sogar in unserer Sendung.

Hier kannst du dein Bild hochladen und auch etwas dazu erzählen: