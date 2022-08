Kaputtes Klassenzimmer – Warum sind so viele Schulen marode?

Schimmel an den Wänden, undichte Fenster und Putz, der überall bröckelt – das kennst du vielleicht aus deiner eigenen Schule. Der Zustand vieler Schulgebäude in Deutschland ist schlecht. Wie schlimm die Situation tatsächlich ist, will Robert herausfinden! Deshalb besucht er die Gesamtschule Bockmühle in Essen.

Diese Schule ist seit Jahren in so einem schlechten Zustand, dass die Stadt beschlossen hat, ein neues Gebäude zu bauen. Bis es fertig ist, wird es aber noch einige Jahre dauern, und so lange müssen die Schülerinnen und Schülern mit ihrer kaputten Schule klarkommen. Was das für sie bedeutet? Und warum viele Schulen derart marode sind? Das siehst du in dieser Folge neuneinhalb.

Stand: 10.08.2022, 14:58 Uhr