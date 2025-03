Schulstress

neuneinhalb Extra - Schule

Schule – hier verbringst du einen richtig großen Teil deines Lebens. Deshalb ist es auch so wichtig, dass es dir in der Schule gut geht. neuneinhalb schaut sich immer wieder in den Schulen um und berichtet auch, wie politische Veränderungen und Entscheidungen Einfluss auf deinen Unterricht haben. Welche Tücken in deinem Schulalltag auftauchen können? Wie es sich besser lernt? Was Inklusion und Pisa-Studie bedeuten? Wie man sich gegen Mobbing oder Stress in der Schule wehren kann? Hier findest du viel Wissenswertes rund ums Thema! | mehr