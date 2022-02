Boarden und Büffeln - Moritz besucht das Snowboardinternat

Moritz hat einen Traum: Er möchte an den Olympischen Winterspielen teilnehmen. Und es ist gut möglich, dass sein Traum in Erfüllung geht. Denn Moritz ist mit 14 Jahren einer der besten deutschen Freestyle-Snowboarder seiner Altersklasse. Er fährt für die Jugendnationalmannschaft und besucht seit zwei Jahren ein Wintersportinternat in Berchtesgaden.

Video starten, abbrechen mit Escape Boarden und Büffeln - Moritz besucht das Wintersportinternat. neuneinhalb. . 09:25 Min. . UT . Verfügbar bis 10.02.2023. Das Erste.

Jana besucht Moritz dort in eintausend Meter Höhe und muss sich warm anziehen, denn in der Nacht vor ihrem Besuch hat es noch einmal ordentlich geschneit. Beste Trainingsbedingungen für Moritz und seine Mitschüler, die es jede freie Minute aufs Board zieht. Welche waghalsigen Tricks Moritz zurzeit trainiert? Warum er dafür ein Trampolin braucht? Und wie sich Schule und Leistungssport vertragen? Das erfährst du in dieser Folge von neuneinhalb.