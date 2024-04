Noten für Lehrer*innen - Wie geht guter Unterricht?

Mal wieder eine Vier in Mathe, obwohl du so viel gelernt hattest? Würdest du zu deinem Lehrer gerne manchmal sagen: „Setzen, Sechs!“? Aber Noten für Lehrerinnen und Lehrer, gibt‘s das überhaupt? Das will Jana wissen. Deshalb besucht sie die Robert-Bosch-Gesamtschule in Hildesheim. Hier dürfen die Schülerinnen und Schüler schon seit einigen Jahren ihre Lehrer bewerten – also so was wie eine Note geben.

Wie das geht und ob der Unterricht sich dadurch verbessert hat? Das wird Jana von einer 7. Klasse und ihrem Lehrer Herr Müller erfahren. Außerdem trifft Jana Frau Wilfert. Sie hat nämlich so was wie den Oscar der Lehrer gewonnen – den Deutschen Lehrerpreis und zwar in der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“. Für ihre Schülerinnen und Schüler steht also fest: Frau Wilfert ist eine Spitzenlehrerin. Was ihren Unterricht so besonders macht? Und wie auch der Unterricht an eurer Schule noch besser werden kann? Das und mehr zeigt diese Folge von neuneinhalb!

Dieser Beitrag wurde 2019 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen diesem Stand und werden nicht aktualisiert.