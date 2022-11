neuneinhalb Voting - Fußball-WM in Katar

WM in Katar – Die etwas andere Fußballweltmeisterschaft

Eine Fußball-WM im Winter – das gab‘s noch nie! Und auch sonst ist einiges anders bei der diesjährigen Weltmeisterschaft in Katar. Warum die Vorfreude bei vielen Fußball-Fans getrübt ist? Und was Menschenrechte und Betrug damit zu tun haben? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von neuneinhalb. | mehr