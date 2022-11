WM in Katar – Die etwas andere Fußballweltmeisterschaft

Sie ist das größte Sportereignis der Welt: die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer. Milliarden von Menschen schauen sich die Spiele im Fernsehen an. Auch die Spielerinnen und Spieler des FC Rheinsüd wollen dieses Jahr wieder mit der deutschen Nationalmannschaft mitfiebern. Doch vieles ist dieses Mal anders als sonst – nicht nur, dass die Spiele mitten im Winter stattfinden.

Bei der WM-Vergabe vor zwölf Jahren galt Katar als großer Außenseiter. In einem heißen Wüstenstaat, ohne Fußballkultur und große Stadien schien eine Weltmeisterschaft nicht vorstellbar. Hunderttausende Gastarbeiter haben seitdem neue Stadien und Hotels gebaut - und das unter menschenunwürdigen Bedingungen, kritisieren Menschenrechtsorganisationen. Reporterin Luam trifft den Sportreporter Benjamin Best. Er war in Katar und kennt die Probleme vor Ort. Warum ist die Weltmeisterschaft so umstritten? Und was bringt es, sie zu boykottieren? Darum geht’s in dieser Folge von neuneinhalb.