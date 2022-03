Abgepumpt und abgefüllt - Wem gehört das Wasser?

Einfach den Hahn aufgedreht und schon fließt es - Wasser! Warum Wasser aber für vieler ein wertvolles Gut ist, das will Luam in dieser Folge herausfinden. Dafür trifft sie Anouk und Benny, die für das Grundwasser in ihrer Stadt kämpfen! Schon seit einigen Jahren wird in Lüneburg nämlich von einem großen Konzern Wasser aus dem Boden abgepumpt und als Mineralwasser weiterverkauft.

Luam begleitet Anouk und Benny zu einer Protestaktion in der Innenstadt und besucht gemeinsam mit den beiden den Landrat von Lüneburg. Bei ihm bekommen sie die Chance ihre Sorgen und Fragen loszuwerden. Was sich Anouk und Benny von dem Protest erhoffen? Wie die Menschen in Lüneburg zum Thema Grundwasser stehen? Und wem das Wasser eigentlich gehört? Das und mehr erfährst du in dieser Folge neuneinhalb.

Stand: 10.03.2022, 10:50 Uhr