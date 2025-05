Streamen, Chatten, Fotos und Videos posten, all das machen wir ganz bequem mit unseren Smartphones und Tablets – überall wo wir möchten. Aber das ist nicht nur praktisch, sondern auch ein Problem für die Umwelt. In dieser Folge von neuneinhalb will Reporter Robert wissen, warum.

Video starten, abbrechen mit Escape Klimakiller Smartphone? - Wie Streaming, Chats & Co. der Umwelt schaden neuneinhalb. . 09:36 Min. . UT . Verfügbar bis 18.11.2025. Das Erste.

Dafür besucht er ein gigantisches Rechenzentrum in Frankfurt am Main, wo Unmengen unserer Daten gespeichert sind. Warum nicht nur unsere Videos und Fotos ein Problem sind, sondern auch unsere Geräte selbst, das erfährt Robert im Repair-Café der Heinrich-Böll-Gesamtschule in Oberhausen. Warum reparieren besser ist, als wegschmeißen, wie das Internet von innen aussieht und ob unsere Smartphones wirklich Klimakiller sind? Das erfährst du in dieser Folge von neuneinhalb.

Dieser Beitrag wurde 2020 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen diesem Stand und werden nicht aktualisiert.

Stand: 10.11.2020, 13:41 Uhr