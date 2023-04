Rasant in die Zukunft – Wie schnell wird das Internet?

Am 23. April 1993 wurde eine der bahnbrechendsten Technologien der Menschheit für die ganze Welt zugänglich gemacht: das Internet. Seitdem hat sich das Geburtstagskind rasant entwickelt: Wir surfen heutzutage im Durchschnitt rund tausendmal schneller durchs Netz als in seinen Anfangszeiten. Und das ist nichts im Vergleich zu den Geschwindigkeiten, die in Zukunft noch möglich sein werden, wenn wir überall in Deutschland über superschnelle Glasfaserkabel mit dem Internet verbunden sein werden.

Tessniem schaut sich an, wie Glasfaserkabel verlegt werden und besucht außerdem einen hochmodernen Forschungs-OP! Wie Chirurginnen und Chirurgen dank schneller Datenübertragung Hand in Hand mit Robotern operieren können? Ob Daten wirklich mit Lichtgeschwindigkeit reisen können? Und wie superschnelles Internet unsere Welt verändern wird? Das alles zeigt diese Folge.