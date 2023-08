Sonne, Wolken, Regen – Wie entsteht die Wettervorhersage?

Scheint heute die Sonne oder wird es viel regnen? Diese Frage beschäftigt Luam täglich. Sie will schließlich wissen, was sie anzieht und was sie am Tag unternehmen kann. Gut, dass die Wettervorhersage über die Wetter-App jederzeit abrufbar ist. Aber wie zuverlässig ist die Vorhersage? Und wie entsteht sie?

Das erfährt Luam in der Zentrale des Deutschen Wetterdienstes, wo sie ein riesiger Supercomputer erwartet. Vorher besucht sie noch eine Wetterstation und lässt dort einen besonderen Ballon steigen. Wozu so ein Wetterballon gut ist, erfährst du in dieser Folge neuneinhalb.