Die Begriffe Jahrhundertflut oder Jahrhunderthochwasser bezeichnen ein extremes Hochwasserereignis. Man beschreibt damit die Höhe des Wasserpegels eines Gewässers, die statistisch gesehen einmal in 100 Jahren erreicht oder überschritten wird.

Das bedeutet nicht, dass sich ein solches Extremereignis in einem Abstand von genau 100 Jahren ereignet. Weil es sich um einen berechneten Mittelwert handelt, kann eine Jahrhundertflut auch mehrmals in 100 Jahren auftreten oder aber jahrhundertelang ausbleiben. Wenn es zu einer Jahrhundertflut kommt, richtet sie in der Regel einen großen Schaden an. In den Medien wird der Begriff deshalb – ganz unabhängig von den statistischen Berechnungen – häufig einfach benutzt, um die verheerenden Auswirkungen von Hochwasserkatastrophen treffend zu beschreiben.

Die Jahrhundertflut im Juli 2021

Eine Flutwelle hat viele Teile des Ahrtals zerstört.

Das letzte schwere Hochwasser in Deutschland gab es im Juli 2021. In Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen fielen in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli Innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter– mit verheerenden Folgen für die Menschen vor Ort. Viele waren nicht gewarnt worden, verloren ihr Hab und Gut und 134 Menschen starben.

Besonders schwer getroffen hat es die Menschen im Ahrtal. Es wird vermutet, dass die Ahr am Ende einen Höchststand von über sieben Meter erreicht hatte. Genau weiß man es nicht, denn gegen 21 Uhr wurde das Messgerät von der Flut weggerissen. Viele Menschen verbrachten die Nacht auf ihren Dächern und konnten erst am nächsten Tag gerettet werden.

Mehr als 3.000 Häuser und Gebäude wurden beschädigt; einige so stark, dass sie abgerissen werden mussten. Die Flut hat auch Straßen, viele Brücken und Bahnstrecken zerstört. In den Tagen und Monaten nach der Flut gab es eine nie dagewesene Hilfsbereitschaft. Viele Helfende aus ganz Deutschland haben mit angepackt. Aber es wird noch viele Jahre dauern, bis alle Schäden repariert sind.

Stand: 12.07.2022, 17:54 Uhr