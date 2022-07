Ein Jahr nach der Flut - Zu Besuch im Ahrtal

Vor einem Jahr hat es im Ahrtal ein schweres Hochwasser gegeben und viele Häuser wurden zerstört. Langsam kommen die ersten Feriengäste zurück in die Region, aber es gibt noch viel zu tun. neuneinhalb Reporterin Mona trifft die beiden Freundinnen Lejla und Martha. Sie haben die Flut miterlebt und seitdem ist vieles anders. Auch ihr Jugendzentrum in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist betroffen und muss demnächst abgerissen werden. Für Lejla und Martha ein wichtiger Ort, den sie gemeinsam mit ihren Betreuerinnen an anderer Stelle wieder aufgebaut haben. Im Garten des zerstörten Gebäudes stehen jetzt Bauwagen und Container und sogar ein eigenes Café haben sie errichtet.

Mona erfährt, dass das Erlebte bei vielen noch tief sitzt – auch bei den beiden Freundinnen. Viele Kinder haben seit der Flut Angst vor starkem Regen und Wasser. Das will Julius ändern. Gemeinsam mit seiner Mutter bringt er Lejla, Martha und anderen Kindern das Kajak fahren bei. Was vor einem Jahr genau passiert ist und wie es den Menschen ein Jahr nach der Flut geht? Das erfährst du in dieser Sendung.