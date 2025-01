Juhu! Drei Nominierungen zum Wettbewerb der Ökofilmtour 2025

Infos zur Ökofilmtour:

Die 20. Ökofilmtour wird am 10.01.2025 in Potsdam eröffnet und endet mit einer Preisverleihung am 9. Mai 2025 in der Reithalle des Hans Otto Theaters. Von Januar bis April tourt das Festival durch ganz Brandenburg und wird in ca. 60 Orten in ca. 70 Spielstätten Filme aus dem Programm zeigen. Eine Besonderheit des Festivals ist, dass sich die Spielstätten selbst die Filme aus dem Programm wählen, die sie in ihrer Region zeigen und diskutieren möchten. Wann die Filme wo gezeigt werden, ist ab Januar 2025 immer aktuell unserer Webseite www.oekofilmtour.de zu entnehmen.

